Polnische Polizisten und Beamte der Soko Argus in Görlitz haben in Bogatynia gestohlene Autos, Transporter und Diebesgut entdeckt. Der gesamte Diebstahlswert liegt laut Polizei im sechsstelligen Bereich. Die Einsatzkräfte fanden Autos vor, die in den Regionen Dresden und Chemnitz im Mai gestohlen wurden. Ein Fiat Ducato war 2019 im Havellandkreis in Brandenburg zur Fahndung ausgeschrieben worden.