Eine Seniorin hat am Mittwoch in Eibau bei Zittau mit einer Schreckschusswaffe einen größeren Polizeieinsatz ausgelöst. Wie die Polizei mitteilte, hatte die 85 Jahre Frau mehrere Bauarbeiter beleidigt und sie mit der Waffe bedroht. Offenbar habe es Unstimmigkeiten wegen einer Baustelle in der Nähe ihres Grundstücks und ihres Pflaumenbaums gegeben, hieß es.

Bildrechte: Blaulichtreport Zittau