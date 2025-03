Die Polizei warnt derzeit vor falschen Handwerkern in der Region Görlitz. Hintergrund ist ein Vorfall vom Dienstag. Der Polizei zufolge hatten mutmaßliche Gauner einem Ehepaar in Oberoderwitz angeboten, deren Dachrinne für 150 Euro zu erneuern.

Während die Eigentümer noch überlegten, hatten demnach die Männer begonnen, die Dachrinne am Haus abzureißen. Danach sollen sie 1.350 Euro gefordert haben. Die vermeintlichen Handwerker fuhren den Angaben nach anschließend mit den Hauseigentümern zu einem Geldinstitut, um Geld abzuheben. Eine Angehörige habe das Ehepaar allerdings von einer Zahlung an die mutmaßlichen Betrüger abgehalten und die Polizei verständigt.

Nach der verhinderten Geldübergabe seien die falschen Handwerker in einem blauen Mercedes-Transporter mit Berliner Kennzeichen davongefahren. Mehrere Meter Dachrinne sowie zwei Fallrohre in minderwertiger Qualität hätten sie hinterlassen.



Die Polizei rät, stets von Handwerkern eine Rechnung mit Firmenangabe und Steuernummer zu verlangen und nichts zu unterschreiben, was man nicht versteht.