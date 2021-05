Die Polizei hat am Montag die Wohnung eines 50 Jahre alten Mannes in Görlitz durchsucht. Die Beamten seien einem Hinweis wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Kriegswaffenkontrollgesetz nachgegangen, so die Polizeidirektion. In der Wohnung des Tatverdächtigen habe man eine Mörsergranate und verschiedene Munitionsteile sichergestellt.