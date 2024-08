Die Kriminalpolizei in Görlitz hat vor einem falschen Fahrrad-Onlineshop in Ostsachsen gewarnt. Den Angaben zufolge melden sich seit rund drei Wochen immer wieder Geschädigte, die auf der Internetseite "Fahrradhandel-Kramer.de" Ware bestellt hatten, aber diese nicht erhielten. Ermittlungen ergaben demnach, dass zwar tatsächlich ein entsprechendes Fahrradgeschäft in Görlitz existiert, das aber gar keinen Onlineshop betreibt.