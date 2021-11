Bundespolizei Toter an Genze bei Görlitz - Mutmaßlicher Schleuser in Untersuchungshaft

Nach dem Fund eines toten Geflüchteten in einem Transporter nahe der deutsch-polnischen Grenze in Schöpstal haben die Behörden nun Haftbefehl gegen einen mutmaßlichen Schleuser erteilt. Der Mann sitzt in Untersuchungshaft. Nach einem zweiten mutmaßlichen Schleuser wird weiter gesucht. Auch polnische Beamte arbeiten an der Fahndung mit.