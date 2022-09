Sachsens Polizeihochschule soll in Rothenburg bleiben. Das teilte das sächsische Innenministerium am Mittwoch mit. Alternative Standorte seien in finanzieller, organisatorischer und gesetzgeberischer Hinsicht geprüft worden.

Im Ergebnis habe man sich für die Fortentwicklung des Standortes Rothenburg entschieden. Eine Rolle habe dabei auch positives Feedback von Absolventen der Polizeihochschule gespielt, hieß es. Allerdings soll es künftig Kooperationen zum Beispiel mit der Hochschule Meißen oder der Hochschule Zittau/Görlitz geben. Man wolle in der Polizeiausbildung die Scheuklappen soweit wie möglich aufmachen. Polizisten könnten beispielsweise wunderbar mit angehenden Steuerfachleuten in einem Hörsaal sitzen, sagte der sächsische Innenminister Armin Schuster (CDU).

Bildrechte: dpa Wir wollen für die Polizei gut ausbilden, aber den Menschen die Scheuklappen so weit wie möglich aufmachen. (...) Da kann der angehende Steuerfachmann mit dem Polizisten wunderbar in einem Hörsaal sitzen. Das ist die Zukunft. Armin Schuster (CDU) sächsischer Innenminiser

Als potenzielle neue Standorte waren den Angaben zufolge unter anderem Mittweida und Meißen im Gespräch. Auch über einen Tausch der Ausbildungsstandorte Bautzen und Rothenburg wurde geredet. Insgesamt seien sechs Varianten diskutiert worden. "Zu teuer, zu lange, zu kompliziert", resümierte Innenminister Armin Schuster. Die Entscheidung sei "endgültig und abschließend".

Anders als der für 120 bis 150 Millionen Euro geplante Ausbau der Hochschule in Rothenburg hätte ein Umzug nach Meißen laut Innenministerium zusätzlich 100 Millionen Euro gekostet. Ein Neubau in Meißen wäre zudem erst bis 2038 machbar gewesen, während die Übergabe der neu gebauten Gebäude in Rothenburg für 2027/2028 geplant sei.

Geld für Ausbau in Doppelhaushalt

Für Bauarbeiten am Standort Rothenburg stehen nach Angaben des Innenministeriums 18,9 Millionen Euro im Entwurf für den Doppelhaushalt 2023/2024, für den Standort Bautzen 17,9 Millionen Euro. Weitere 17,7 Millionen Euro sollen ab 2025 für Rothenburg sowie 41,1 Millionen Euro für Bautzen zur Verfügung stehen. Die Kooperation der Polizeihochschule mit anderen Hochschulen soll in den nächsten Jahren ausgebaut werden. Bildrechte: dpa

Von der Personal- zur Standortdiskussion