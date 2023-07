Ein Mann hat am Freitag in Görlitz Polizisten angegriffen. Die Beamten hatten einen Hinweis auf einen verwahrlosten Hund bekommen. Der Besitzer sollte demnach mit seinem Hund in Richtung Bahnhof unterwegs gewesen sein. Laut Polizei wurde der 36 Jahre alte Hundebesitzer aggressiv, als ihn die Beamten auf den Zustand des Vierbeiners ansprachen.