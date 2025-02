In den vergangenen drei Wochen hat der belgische Schäferhund so geholfen, in drei Fällen Autodiebe aufzuspüren. Auch die Leiterin der Diensthundestaffel in der Polizeidirektion Görlitz, Sylvia Fuhrmann, ist sich bewusst: Seiko ist ein Champion. "Momentan ist Seiko unser Aushängeschild", sagt Fuhrmann. Aber auch die anderen Diensthundeführer hätten in ihren Bereichen Erfolge und viele Einsätze in Sachsen und auch in anderen Bundesländern.