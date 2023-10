Bundespolizisten haben in Zittau eine Katze aus einer misslichen Lage befreit. Sie hatten das Tier eigenen Angaben zufolge während ihrer Streife in Zittau in einem ihnen entgegenkommenden Auto entdeckt. Die Katze sei im Kühlergrill des Pkw eingeklemmt gewesen. Der 61 Jahre alte Autofahrer sei umgehend gestoppt und die Katze befreit worden. Die Hauskatze sei an Pfoten und Ohren verletzt gewesen.

