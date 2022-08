Polizisten haben im Treppenhaus eines Görlitzer Mehrfamilienhauses am Sonntagnachmittag acht Schlangen eingefangen. Ein 45-jähriger Bewohner des Gebäudes in der Görlitzer Innenstadt hatte die Tiere offenbar ausgesetzt, teilt ein Polizeisprecher mit. Ersten Erkenntnissen zufolge könnte es sich bei den meterlangen Tieren um nicht giftige Würgeschlangen gehandelt haben. Die Polizisten brachten die Schlangen in Transportboxen aufs Polizeirevier. Später habe das Museum für Naturkunde sie in Obhut genommen.