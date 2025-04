Die Polizei sucht nach der 17 Jahre alten Lena S. Zuletzt wurde sie am Karfreitag kurz nach Mittag in der Damaschkestraße in Löbau gesehen. Alle bisherigen Fahndungsmaßnahmen seien erfolglos verlaufen. Es seien verschiedene Anlaufpunkte geprüft worden, wo sich das Mädchen hätte aufhalten können. Nun bittet die Polizei die Bevölkerung um Hilfe.