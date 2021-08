Seit dem Sonnabendmittag sucht die Polizei Görlitz nach Thomas Höpfner und seinen beiden Kindern. "Der Vermisste befindet sich möglicherweise in einem psychischen Ausnahmezustand", informierte die Polizei am Sonntag. Der 48 Jahre alte Mann könnte sich zudem in einer hilflosen Lage befinden und Hilfe benötigen, hieß es. Seine Kinder Jonathan und Anna sind laut Polizei bei ihm. Seit Freitag, den 27. August, gebe es keinen persönliche Kontakt der Angehörigen mehr mit dem vermissten Vater und den Kindern.