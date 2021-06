Telefonbetrüger sind derzeit in Zittau und Umgebung besonders aktiv. Allein am Montag registrierte die Polizei acht Fälle. Die Täter riefen überwiegend bei älteren Menschen an, um sich über ihr Vermögen und Wertgegenstände im Haus zu erkundigen. An die Ersparnisse ihrer potenziellen Opfer kamen sie bislang nicht.