In Weißkeißel bei Weißwasser sind am Donnerstagabend zwei Fahrzeuge frontal gegeneinander gestoßen. Der Unfall ereignete gegen 18 Uhr sich auf der Straße "Am Internat". Durch den Aufprall wurden zwei Kinder und drei Erwachsene zum Teil schwer verletzt. Sie wurden mit einem Hubschrauber und Rettungswagen in Krankenhäuser gebracht.