Die Polizeidirektion Görlitz bereitet sich auf einen weiteren sogenannten Ringspaziergang am Montagabend in Zittau vor. Wie die Polizei mitteilte, ist eine solche Versammlung unter freiem Himmel bisher zwar nicht angemeldet, dennoch wird auf Erfahrungen der vergangenen Wochen verwiesen: "Der sogenannte Ringspaziergang fand zurückliegend bereits fünfmal als ein nicht angemeldeter Aufzug im Sinne des Versammlungsgesetzes statt." Die Teilnehmerzahl sei seit der ersten Versammlung am 8. März stetig angestiegen. "Am vergangenen Montag zählten die Einsatzkräfte rund 500 Versammlungsteilnehmer", so die Polizei in einer Mitteilung.



Die Teilnehmer, darunter Eltern mit Kindern, wollten ihren Unmut über die behördliche Schutzmaßnahmen gegen die Ausbreitung des Coronavirus zum Ausdruck bringen.