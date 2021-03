Im Zusammenhang mit der Prüfungsmanipulation an der Polizeihochschule Rothenburg vor drei Jahren hat das Amtsgericht in Weißwasser am Donnerstag einen suspendierten Mitarbeiter der Polizeihochschule zu einer Geldstrafe verurteilt. Er soll insgesamt 14.400 Euro zahlen und auch die Kosten des Verfahrens tragen. Das Gericht sah es als erwiesen an, dass der 62-Jährige in drei Fällen Prüfungsfragen und Themenfelder vorab an einen Studenten weitergegeben hatte. Deshalb wurde er wegen der Verletzung des Dienstgeheimnisses und Verletzung der besonderen Geheimhaltungspflicht schuldig gesprochen.