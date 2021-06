In Görlitz bekommen 1.000 ausgewählte Einwohner in diesen Tagen Post vom Präventionsrat. Dieser verschickt aktuell eine Umfrage zum Sicherheitsempfinden der Görlitzerinnen und Görlitzer. Die Antworten sollen helfen, Kriminalität in der Neißestadt zu verhindern. Die Teilnehmenden werden gebeten, zahlreiche Fragen zu beantworten, beispielsweise, ob es Bereiche gibt, in denen sie sich in der Öffentlichkeit unwohl fühlen. Oder die Frage, ob jemand schon selbst Opfer von Kriminalität geworden ist.