Die Polizei hat zwei mutmaßliche Online-Betrüger in Görlitz gefasst. Die Ermittler werfen den zwei Männern vor, in mindestens 85 Fällen hochwertige Elektronik unter falschem Namen im Internet bestellt zu haben, um sie nicht bezahlen zu müssen, teilte die Polizeidirektion Görlitz mit. Da auch die Adressen der vermeintlichen Empfänger nicht existierten, seien die Pakete in zahlreiche Postfilialen in Ostsachsen umgeleitet worden. Als die beiden Männer am Montag in einer Filiale mehr als 20 Pakete abholen wollten, wurden sie festgenommen.