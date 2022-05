Werbefachmann Arno Hoffrichter hat sich in eine der drei Büroboxen eingemietet. Bildrechte: MDR/Martin Kliemank

Dass sich der Traum vom eigenen Büro oder Haus noch am ehesten auf dem Land umsetzen lässt, hat auch Arno Hoffrichter festgestellt. Der Mitinhaber einer Agentur für Online-Marketing hat sich bei David Haupt in den Co-Space im Feuerwehrhaus eingemietet und ein 250 Jahre altes Haus auf der anderen Straßenseite gekauft. Das will er nun mit Hilfe von Architekt Haupt sanieren, mehrere Wohnungen und ein Kreativbüro darin einrichten. Die Mansardenwohnung will Hoffrichter mit seiner Familie selbst beziehen. Die Baukosten für die Sanierung des Hauses schätzt er auf eine halbe Million Euro. "In Hamburg müsste ich das Vierfache dafür einplanen", sagt Hoffrichter. Mehr Gestaltungsräume, mehr Freiheit, das ist, was der ehemalige Hamburger an seinem neuen Wohnort Herrnhut schätzt. "Alte schöne Sachen zu erhalten, das macht Freude", betont Hoffrichter.