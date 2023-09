Das Projekt geht bereits ins dritte Jahr. Laut Martin Schuster gab es im vergangenen Jahr zwölf Schulungen mit insgesamt mehr als 100 Technikbotschafterinnen und –botschaftern. Viele von ihnen seien nach wie vor ehrenamtlich als Botschafterin tätig . Insgesamt seien dieses Jahr vier Schulungen geplant: in Rothenburg, Weißwasser, Marienberg und eine als Online-Veranstaltung. Ziel sei es, die Lücken im ländlichen Raum zu schließen, in denen es aktuell keine Botschafterinnen gebe.

Da sie sich nicht abgehängt fühlen möchte und von den Vorteilen des Internets profitieren will, zum Beispiel beim Umgang mit Behörden oder beim Kauf von Fahrkarten, möchte sie am Projekt teilnehmen.

Wer sich vor Ort über das Projekt informieren will, der kann das am 29. September ab 11:30 Uhr im Soziokulturellen Zentrum Telux in Weißwasser tun. Eine weitere Infoveranstaltung findet am 5. Oktober um 12 Uhr im Bergmagazin Marienberg statt. Die eigentlichen Weiterbildungen zur Technikbotschafterin starten im Oktober. Wer sich nicht selbst als Botschafterin weiterbilden lassen, aber an einer der Beratungsangebote teilnehmen möchte, der findet eine aktuelle Übersicht hier.