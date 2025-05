Ab dem kommenden Schuljahr sollen nicht nur mehr Lehramtsstudierende eingesetzt werden, sondern auch mehr Schulen in der Oberlausitz davon profitieren. Bisher waren die Studentinnen und Studenten an Oberschulen im Einsatz. Mit Beginn des neues Schuljahres soll das Projekt auch an Grundschulen und Gymnasien starten.



Der Bedarf und das Interesse seien auch hier groß, so Landeselternsprecher Lindecke. Bei ihm hätten sich bereits 20 Schulen gemeldet, die sich an dem Projekt beteiligen möchten. Nicht jede Schule könne jedoch berücksichtigt werden.