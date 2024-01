Sachsens Landwirte haben ihre Proteste gegen Sparmaßnahmen der Bundesregierung fortgesetzt. Blockiert werden Auffahrten an der A4 im Bereich Bautzen und Görlitz sowie im Erzgebirge an der A72, sagte Robert Erdmann von der Vereinigung "Land schafft Verbindung" am Donnerstagmorgen. Landesweit seien etwa 300 Traktoren unterwegs.