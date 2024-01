Ähnlich ist die Lage in Chemnitz. Auch dort ist für den Nachmittag eine Demo angemeldet worden, teilte die Stadtverwaltung mit. Anmelder ist demnach die Vereinigung "Land schafft Verbindung Sachsen". Unter dem Motto "Bauernprotest gegen Steuererhöhung" soll es von 16 bis 18 Uhr einen Traktorkorso mit ca. 20 Fahrzeugen geben. Start ist in der Röhrsdorfer Allee. Am Neumarkt soll von 17 bis 18 Uhr die Schlusskundgebung stattfinden.

Bereits seit dem Morgen hatte es am Donnerstag zahlreiche Aktionen der Bauern in Sachsen gegeben. So wurden die Auffahrten an der A4 im Bereich Bautzen und Görlitz sowie im Erzgebirge an der A72 blockiert, sagte Robert Erdmann von "Land schafft Verbindung". Nach Polizeiangaben kam es unter anderem zu kurzfristigen Sperrungen an der A4 an den Zufahrten Hohenstein-Ernstthal, Weißenberg, Görlitz und Kodersdorf sowie an der A72 an den Zufahrten Hartenstein und Chemnitz-Röhrsdorf. Landesweit seien etwa 300 Traktoren unterwegs gewesen.