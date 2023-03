Demo Protest gegen Asylheim im Stadtratssaal von Zittau: Verwaltung ruft Polizei

Mehrere hundert Menschen haben am Donnerstag vor dem Rathaus in Zittau gegen die geplante Asylunterkunft in Hirschfelde protestiert. Als ein Teil der Demonstrierenden zur Stadtratssitzung ging, wurde es laut und eng im Rathaussaal.