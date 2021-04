Die Grüne Liga hat am Sonntag in der Nähe von Schleife (Landkreis Görlitz) gegen Abbaggerungen für den Tagebau Nochten im Zuge der Braunkohleförderung in der Region protestiert. Nach Angaben der Organisation, die dort ein Grundstück gepachtet hat, hat das Energieunternehmen Leag erstmals die Enteignung des Grundstücks schriftlich angedroht. "Wir werden es aber nicht freiwillig hergeben", sagte René Schuster von der Grünen Liga.