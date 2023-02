Dem Waggonbauwerk mit rund 280 Mitarbeitenden in Niesky droht die Schließung. Am Dienstagnachmittag wollen die Nieskyer mit einen Protestmarsch für den Erhalt des für die Region wichtigen Unternehmens kämpfen. Auch erinnern mehr als 60 Geschäfte mit Plakaten und Exponaten in ihren Schaufenstern an die Wurzeln des Waggonbaus in der Stadt, so Citymanager André Schulze. Seit 1917 werden in Niesky Schienenfahrzeuge hergestellt, darunter Güter-, Post-, Reisezugwagen sowie Straßenbahnen.