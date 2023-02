Protestmarsch Waggonbauer kämpfen für Erhalt ihres Werks in Niesky

Rund 300 Menschen aus Niesky und Umgebung sind am Dienstagnachmittag in einem stillen Protestmarsch durch Niesky gelaufen. Mit dieser Aktion wollten sie ein Zeichen für den Erhalt des für die Region wichtigen Waggonbauwerks setzen. Auch erinnern derzeit mehr als 60 Geschäfte mit Plakaten und Exponaten in ihren Schaufenstern an die Wurzeln des Waggonbaus in der Stadt.