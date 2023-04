Wenn Ali Al Hamad über das ostsächsische Städtchen Zittau spricht, kommt er regelrecht ins Schwärmen: "Die Leute sind nett, es gibt viel Natur, man kann alles schnell erreichen, und es ist ruhig - perfekt zum Studieren." Die Atmosphäre an der Hochschule sei familiär, Kommilitonen und Professoren hilfsbereit und freundlich, berichtet der Student aus Syrien.

Zurzeit macht er ein Praxissemester in Dresden im Uniklinikum. Doch sobald das vorbei ist, will er zurück nach Zittau, um dort sein Masterstudium der Pharmazeutischen Biotechnologie abzuschließen. Je nachdem, was sich beruflich ergibt, möchte er nach dem Abschluss auch in der Stadt im Süden des Landkreises Görlitz bleiben.

2016 flüchtete Al Hamad vor dem Krieg in Syrien nach Deutschland. Die erste Zeit lebte er in einem Flüchtlingsheim in Chemnitz und lernte Deutsch mithilfe von Youtube. Dann machte er Sprachkurse, schrieb sich an der Hochschule in Zittau ein und machte schließlich seinen Bachelor in Molekularer Biotechnologie.

In Sachsen nie diskriminiert worden

Er sagt, er sei in Sachsen nie diskriminiert worden: "Es gibt ja diese Vorurteile über Sachsen und Zittau, dass man als Ausländer Probleme bekommt." Er sei seit Jahren in Sachsen und habe nie Rassismus am eigenen Leib erfahren. Zwar hätten ihm andere ausländische Studenten erzählt, sei seien unfreundlich behandelt worden, zum Beispiel im Supermarkt. Aber er sei sich nicht sicher, ob das etwas mit ihrer Herkunft zu tun habe, wie sie vermuten. Es könne auch einfach Unhöflichkeit gewesen sein, die die Kommilitonen erlebt haben. Die gebe es schließlich in jedem Land.

Seit 2016 ist Al Hamad in Deutschland. Bald macht er seinen Master-Abschluss in Pharmazeutischer Biotechnologie. Einen Bachelor in Molekularer Biotechnologie hat er bereits. Bildrechte: Ali Al Hamad

Al Hamad sagt aber auch, dass er potentiell gefährlichen Situationen aus dem Weg geht. Wenn Demos von rechten Gruppierungen stattfinden, meidet er diese Orte. "Man hört, dass diese Leute aggressiv sein können, und möchte das einfach vermeiden. Aber dass es in Sachsen oder in Zittau so schlimm ist, wie es in den Medien dargestellt wird, das glaube ich nicht", sagt er.

Syrischer Student macht sich Sorgen um den Ruf von Zittau

Die Proteste gegen das Flüchtlingsheim in Hirschfelde hätten ihn überrascht. Könnten sie Einfluss haben auf seine Entscheidung, ob er in der Stadt bleibt oder nicht? "Für mich persönlich Nein, denn ich habe in Zittau nie etwas Schlimmes erlebt und habe einen guten Eindruck von der Stadt. Aber ich mache mir Sorgen."

Denn ausländische Schüler und Studenten würden sich über Zittau erkundigen, bevor sie sich um einen Studienplatz bewerben. Würden sie dann hören, auf welche Weise die Menschen gegen das Flüchtlingsheim protestieren, könnten sie sich gegen Zittau entscheiden, glaubt Al Hamad. "Und das beeinflusst die Stadt negativ."

Rektor Kratzsch: "Wir brauchen mehr Fachkräfte aus dem Ausland"

Dass es negative Folgen für Zittau hätte, wenn weniger ausländische Studenten an die Hochschule kommen würden, davon ist auch Alexander Kratzsch überzeugt. "Ein knappes Drittel unserer Studierenden kommt nicht aus Deutschland. Und das werden wir steigern müssen", sagt der Rektor der Hochschule Zittau/Görlitz. Denn die Region sei angewiesen "auf die Fachkräfte, die am Ende rauskommen." Andernfalls werde es zum Beispiel in der Pflege und in technischen Berufen bald an Arbeitskräften mangeln.

Um diesem Problem etwas entgegenzusetzen, müsse man auch die Geflüchteten besser integrieren: "Wir haben sicher ganz viele Fachkräfte schon in den Asylbewerberheimen sitzen", sagt er. Man müsse nun überlegen, wie man diese Menschen in Arbeit bringen kann. Da sei auf der Ebene der Bundespolitik noch viel zu tun. Alexander Kratzsch, der Rektor der Hochschule Zittau/Görlitz, ist überzeugt, dass die Region mehr ausländische Fachkräfte brauchen wird. Bildrechte: MDR/Jörg Winterbauer