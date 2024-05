Bildrechte: xcitepress

Prozess Mutmaßliche Brandstifter vom Volkhaus Weißwasser vor Gericht

21. Mai 2024, 11:37 Uhr

Am 25. April 2021 brannte das Volkshaus in Weißwasser. Das Feuer war an mehreren Stellen gelegt worden und so konnte die Feuerwehr einige Gebäudeteile nicht mehr retten. Jetzt stehen die mutmaßlichen Brandstifter vor Gericht.