Am Landgericht in Görlitz hat am Dienstag ein Prozess gegen acht Männer begonnen. Die Staatsanwaltschaft wirft ihnen schweren Landfriedensbruch und gefährliche Körperverletzung vor. Bei den Angeklagten handelt es sich um sechs Syrer, einen Deutschen und einen Türken im Alter zwischen 22 und 36 Jahren. Sie sollen in der Nacht zum 8. Juli 2023 vor dem "L2 Club" in Görlitz Gäste beleidigt und Flaschen geworfen haben. Nach Angaben der Polizei wurden damals auch umstehende Leute mit zerbrochenen Flaschen angegriffen. Mehrere Menschen erlitten Verletzungen.