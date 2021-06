Konkret gehe es um einen Gemeinschaftsstand auf einer Messe in Graz im Jahr 2018. Diesen sollen die Drei organisiert haben, um die Unternehmen zu bewerben. Dafür sollten diese Firmen Fördermittel in Höhe von jeweils 5.000 Euro bei der SAB beantragen und davon jeweils 4.600 Euro an die drei PR-Planer zahlen. Im Raum steht deshalb eine Gesamtsumme von 230.000 Euro. Erhalten haben die Unternehmen das Geld nach Angaben des Gerichts nicht. In keinem Fall wurden die Fördermittel ausgezahlt. Das Ziel der drei Angeklagten soll es gewesen sein, von dem Geld zu profitieren.