Vor der Jugendkammer des Landgerichts Görlitz beginnt am Mittwoch ein Prozess wegen versuchten Mordes. Angeklagt ist ein 20 Jahre alter Mann aus Nordrhein-Westfalen. Die Staatsanwaltschaft beschuldigt ihn, im August 2021 eine Frau in Zittau angegriffen zu haben. Dabei soll er sich als Postbote ausgegeben und an der Wohnungstür des Opfer geklingelt haben. Nachdem die Frau die Tür öffnete, soll der Mann sie zu Boden gestoßen und ihr die Kehle zugedrückt haben. Erst als ein Zeuge dazwischen ging, flüchtete der Täter, heißt es in der Anklageschrift.