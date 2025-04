Wir beobachten deutschlandweit mit Fokus auf Ostdeutschland und insbesondere Sachsen Raumgewinne von Neonazis. Das bedeutet, dass sie in diesen Regionen schon so normalisiert sind, dass es ihnen völlig okay erscheint, auch in unterschiedlichen sozialen Milieus rechtes Gedankengut zu verbreiten. Es gilt vielen als normal, die AfD zu wählen, eine gesichert rechtsextreme Partei. Und dann wird eben auch diese Provokation mit solchen Gesten sogar in Auschwitz gar nicht mehr als große Normverletzung durch die Jugendlichen wahrgenommen.