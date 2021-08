Marktschwärmer Marktschwärmer ist ein Geschäftsmodell, dass ein regionales Netzwerk zwischen Erzeugern und Verbrauchern schafft.

Ziel ist der direkte Zugang zu Lebensmitteln, die vor Ort produziert werden, sowie deren faire Bezahlung.

Bestellt und bezahlt wird online, die Lebensmittel können dann an bestimmten Treffpunkten abgeholt werden.

Der erste Marktschwärmer entstand vor zehn Jahren in Frankreich.

Inzwischen gibt es das Konzept auch in Spanien, Italien, Belgien und Deutschland.

In der Oberlausitz gibt es drei aktive Marktschwärmer - in Görlitz, Hoyerswerda und Zittau.