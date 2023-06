Am Kottmar bei Eibau ist an diesem Morgen noch alles still, als Andreas Schäfer und Fabian Krems ihre Rettungstechnik auspacken. Sie stehen an einer kleinen Wiese, die in ein paar Stunden gemäht werden soll. Deshalb sollen die Männer vom Verein "Rehkitzrettung am Großen Stein" aus Seifhennersdorf das Gelände vorher kontrollieren. Denn vielleicht hat ein Reh seinen Nachwuchs in der Wiese abgelegt. Da die Kitze bei Gefahr nicht wegrennen, wäre das Mähwerk der sichere Tod für die Jungtiere.