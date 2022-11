Das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) vergibt über das STARK-Programm einen Teil der Mittel des Bundes für den Strukturwandel in den Kohleregionen. Das Programm soll Projekte fördern, die den Transformationsprozess zu einer ökologisch, ökonomisch und sozial nachhaltigen Wirtschaftsstruktur in den Kohleregionen unterstützen. Die BAFA-Zentrale liegt im hessischen Eschborn. Eine Außenstelle gibt es in Weißwasser in der Oberlausitz. In Borna bei Leipzig und in Merseburg in Sachsen-Anhalt werden zurzeit zwei weitere aufgebaut. Die drei ostdeutschen Standorte wurden bewusst in Regionen geschaffen, die vom Strukturwandel betroffen sind, damit dort neue Arbeitsplätze entstehen. Leiter der Behörde ist der in Görlitz geborene Torsten Safarik.