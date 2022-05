Vom Schlossgelände kräht lauthals ein Hahn. Ein Pferd grast dort unter hochgewachsenen Eichen. Hinter den Baumwipfeln ist der Turm des 1923 errichteten Schlosses zu erkennen. Es ist still in Bärwalde. Nur ein paar Radfahrer im Sportdress rollen über die Dorfstraße. In den vergangenen Wochen aber hatten immer wieder Menschenansammlungen auf dem Schlossgelände im Dorf für Unruhe gesorgt.

Jahrelang tat sich wenig um das von einem älteren Ehepaar bewohnte Schloss. Dann parkten zig Fahrzeuge mit Kennzeichen aus dem ganzen Bundesgebiet davor. Bis zu 100 Menschen kamen für Arbeitseinsätze auf das Gelände. Sie rechten Laub zusammen, stutzten Bäume zurecht und schnitten ein altes Gewächshaus frei, berichtet eine Anwohnerin. Sie sprach die Leute an, wollte wissen, wer sie sind und was sie auf dem Schlossgelände vorhaben. Die hätten frei heraus geantwortet: "Wir sind vom Königreich Deutschland." Ein Mann habe ihr erklärt, dass die Leute eine autarke Siedlung aufbauen wollen.

Aussteigerseminare in Bärwalde?

Die Nebengebäude auf dem Schlossgelände sind unsaniert und ungenutzt. Bildrechte: MDR/Martin Kliemank Den Bärwaldern bereitet das Sorgen. Denn sie wissen, dass die Anhänger des "Königreichs" den Reichsbürgern zuzuordnen sind. "Die benutzen unsere Straßen, wollen aber nicht dafür bezahlen", erklärt die Schlossanwohnerin, die ihren Namen nicht nennen möchte. Die Reichsbürger erkennen den deutschen Staat nicht an. Gebühren und Steuern an deutsche Behörden wollen sie nicht entrichten. "Wer weiß, was die hier noch alles herbringen", sagt die Bärwalderin am Gartenzaun.

Auf der Internetseite des so genannten "Königreichs Deutschland" ist ein professionell produziertes Video des Arbeitseinsatzes in Bärwalde zu sehen. Ein Mann mit Vollbart und Wollmütze sagt darin: "Die einzige Möglichkeit für einen friedvollen Übergang ist, dass man parallel etwas Neues schafft." Der selbst ernannte "König" Peter Fitzek sagt vor seinen Anhängern in dem Video aus Bärwalde: "Ab Mai will ich gerne auch Systemausstiegsseminare hier machen."

Sektenartige Abschottung

Das "Königreich Deutschland" - ein Zusammenschluss von Reichsbürgern - wolle in Bärwalde ein sogenanntes "Gemeinwohldorf" errichten, informiert das Landesamt für Verfassungsschutz auf Anfrage. Ziel sei es, dort "pseudo-legale Parallelstrukturen" zu den real existierenden staatlichen und wirtschaftlichen Strukturen aufzubauen. Die Aktivitäten seien darauf ausgerichtet, Interessenten und potenzielle "Bewohner der Gemeinwohldörfer" mit reichsbürgertypischen, extremistischen Ideologien zu indoktrinieren.

Es sollen gezielt Zweifel an der Legitimität staatlichen Handels geweckt oder verstärkt und extremistisches Gedankengut verbreitet werden. Dieses Agieren stellen wir auch in Bärwalde fest. Karin Keck Sprecherin des Landesamtes für Verfassungsschutz