Sozialarbeit Tüfteln, basteln, gärtnern - Jugendzentrum Werk 1 in Görlitz legt los

Auch wenn die Öffnung des umgebauten Wagonbauwerks in Görlitz schon mehr als ein Jahr her ist - das neue Werk 1 läuft coronabedingt jetzt erst richtig an. Seit einigen Wochen hat das Jugendzentrum eine neue Chefin.