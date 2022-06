In Görlitz ist jetzt ein Spezialanhänger zur Rettung wertvoller Dokumente und Kulturgüter stationiert. Anstelle von Infusionen und mobilen EKGs fährt er in erster Linie Transportboxen und Gestänge aus Aluminium. Mit letzterem könne ein Zelt zur Erstversorgung der beschädigten Kulturschätze aufgebaut werden, bei einer Flut zum Beispiel, erklärt Axel Christian vom Görlitzer Naturkundemuseum: "Dann werden die Bücher so nass, wie sie sind, in Folie eingewickelt, in einen Korb gepackt und zum Schockfrosten gefahren."