Huch, ein Affe auf einem Hausdach mitten in der Oberlausitz? Das Tier wurde in Sohland am Rotstein am Donnerstag fotografiert. Bildrechte: privat

In der Oberlausitz sind am Donnerstag zwei Affen gesichtet worden. Hörer von MDR SACHSEN hatten die beiden Tiere in Georgewitz bei Löbau und in Sohland am Rotstein gesehen. Und zwar nach deren Angaben auf Häuserdächern und an Straßenrändern. Wie die Polizei MDR SACHSEN mitteilte, handelt es sich um zwei Rhesus-Affen. Diese waren bereits am vergangenen Wochenende aus privater Haltung in Georgewitz entwischt.