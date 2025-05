Bildrechte: MDR

Barrierefrei gärtnern Zittauer Gartensparte richtet rollstuhlgerechten Kleingarten ein

05. Mai 2025, 17:26 Uhr

In der Zittauer Gartensparte "Sonnenhain" haben Vereinsmitglieder eine Parzelle an die Bedürfnisse eines Rollstuhlfahrers angepasst. Einem Fachmann für Gartenbau schufen sie so ein neues Betätigungsfeld.