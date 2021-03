Die Rote Panda-Dame Zayah wohnt jetzt im Naturschutz-Tierpark Görlitz. Bildrechte: Naturschutz-Tierpark Görlitz

Zayah wurde vor knapp einem Jahr in einem niederländischen Zoo geboren. Vergangene Woche ist sie im Naturschutz-Tierpark Görlitz eingezogen. "Die ist ja wunderschön", sei die erste Reaktion einer Tierpark-Mitarbeiterin beim Eintreffen des jungen Pandaweibchens gewesen, so Tierparksprecherin Catrin Hammer. Also habe man sie auf den Namen Zayah getauft. Das sei ein typischer tibetischer Mädchenname und bedeute "wunderschön".

Rote Pandas sind Einzelgänger

Die Rote Panda-Dame ist die Nachfolgerin der vor einem Jahr überraschend verstorbenen Nima. Sie soll mit Pandamann Metok eine neue Familie gründen. Auf die neue Partnerin habe er zunächst mit einem überraschten Knurren reagiert, so Catrin Hammer. Inzwischen würden sich die beiden aber tolerieren. In der nächsten Paarungssaison im kommenden Winter würden sich die von Natur aus einzelgängerischen Tiere wahrscheinlich mehr füreinander interessieren.

Im Görlitzer Tierpark wurden bislang 20 Rote Pandas geboren und aufgezogen. "Wir hoffen, dass Zayah die Erfolgsgeschichte der Pandazucht im Naturschutz-Tierpark Görlitz fortführt", so Kuratorin Catrin Hammer. In den vergangen Jahren haben die Roten Panda-Pärchen ein bis zwei Jungtiere je Wurf bekommen. Sie werden an Zoos abgegeben, die am Europäischen Erhaltungszuchtprogramm teilnehmen.

Nur noch 2.500 Tiere in freier Wildbahn