Polizistinnen und Polizisten in Sachsen sollen in Aus- und Fortbildung stärker über das Judentum informiert werden. Wie die Polizeihochschule Rothenburg mitteilte, wird unter anderem ein Schulungsprogramm entwickelt, in dem sich Studierende mit Antisemitismus auseinandersetzen. Die Beamten sollen geschult werden, Antisemitismus zu erkennen, einzuordnen und sensibel mit Betroffenen umzugehen.

Zusätzlich wird den Angaben zufolge künftig eine Online-Vortragsreihe für Polizisten in Sachsen angeboten. Auftakt soll eine Impulsveranstaltung am 8. November in der Hochschule der Sächsischen Polizei in Rothenburg sein. Geplant sind Vorträge und Diskussionen zum Thema "Antisemitismus begegnen - Jüdisches Leben stärken".