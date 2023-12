Die Bergbaufolgeseen im Lausitzer und im Mitteldeutschen Revier werden bei Touristen immer beliebter. Der Berzdorfer See bei Görlitz lockt beispielsweise viele Badegäste und Wassersportler auch aus dem benachbarten Polen und Tschechien an. Jeder zweite bis dritte Gast spricht hier polnisch oder tschechisch, sagt ein Betreiber einer Imbissbude am Berzdorfer See.