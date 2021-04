In vielen Museen finden sich auch heute noch Ausstellungsstücke, die eigentlich nicht dorthin gehören. Es sind diejenigen, die während der Zeit des Nationalsozialismus unrechtmäßig den Besitzer wechselten. Auch in den Görlitzer Sammlungen, zu denen das Kulturhistorische Museum zählt, ist dies der Fall. 2016 prüfte man deshalb alle zwischen 1933 und 1945 erworbenen Stücke. 150 identifizierte man als Raubkunst, darunter auch vier sogenannte Lithyalin- oder Steingläser aus dem Biedermeier.

David Logan mit dem Glas, dass er dem Jüdischen Museum in Sydney gestiftet hat. Bildrechte: Roslyn Sugarman

Die im Görlitzer Museum gefundene Raubkunst wurde im Internetportal Lost Art eingestellt. Darüber konnten in den meisten Fällen die rechtmäßigen Eigentümer gefunden werden. Bei den Steingläsern der Sammlung Perlhöfter half aber der Zufall, denn sie wurden 2018 in einer Ausstellung über NS-Raubkunst im Kaisertrutz gezeigt.



Auf diese Weise stieß eine Cousine des rechtmäßigen Eigentümers auf die Stücke. Es ist David Logan, ein Enkel von Wilhelm Perlhöfter. Er lebt in Australien. Also nahmen die Görlitzer Sammlungen Kontakt zu ihm auf, um mit ihm über die Rückgabe der Gläser zu sprechen.