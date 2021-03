Die Landschaft um Biehain und Kaltwasser ist ein Idyll. Kiefernwälder wechseln sich mit großen Wiesen und Ackerflächen ab. Seen, entstanden aus einstigen Ton- und Sandgruben, laden zum Baden sein, so auch der Inselsee bei Biehain. Doch nur wenige Meter weiter tickt möglicherweise eine Zeitbombe in Form einer Deponie. Dort soll es eine Rutschung gegeben haben. Nun liegt nach Angaben der Bürgerinitative "Kein Giftmüll in der Neißeaue" der Deponiekörper frei, gefährliche Stoffe könnten aus der Deponie gewaschen werden.

Die Deponie ist offenbar ein zweites Mal ins Rutschen gekommen. Ein großer Teil der Abdeckung, etwa zwei Meter mächtig, ist bis zum Fuß der Deponie abgerutscht. Astrid Günther-Schmidt Sprecherin der Bürgerinitative "Kein Giftmüll in der Neißeaue"

Die Rutschung habe ausgesehen, als wenn eine Lawine abgegangen wäre, erzählt Astrid Günther-Schmidt als Sprecherin der Bürgerinitative "Kein Giftmüll in der Neißeaue". Die Erdmassen hätten sogar den Zaun der Deponie unter sich begraben, so dass das Deponiegelände anschließend vom Betreiber mit einem rotweißen Flatterband gesichert wurde. Die Anwohner aus dem benachbarten Biehain und Kaltwasser sind aufgrund des Vorfalls verunsichert, zumal sich das angebliche Drama in unmittelbarer Nachbarschaft des beliebten "Inselsees" abspielt.

Der Zaun fehlt noch immer. Angeblich hat der Deponiebetreiber schnell für "Ordnung" gesorgt. Das kleine Gewässer rechts soll erst nach der Rutschung entstanden sein. Möglicherweise werden jetzt giftige Stoffe aus der Deponie durch den Regen ausgewaschen und landen im Grundwasser. Bildrechte: Bürgerinitative Neißeaue

Umstrittener Deponiebetreiber TKK

Der Betreiber der Deponie ist die Ton- und Kieswerke Kodersdorf GmbH (TKK). Schon einmal gab es auf der Deponie eine Havarie. 2017 kam die Deponie ins Rutschen und musste gesichert werden.



Nicht der einzige Vorfall beim Deponiebetreiber, so die Anwohner. Deshalb gründete sich vor zehn Jahren die Bürgerinitative, zu der auch die ehemalige Bürgermeisterin von Neißeaue Evelin Bergmann gehört. Mal geht es um Klärschlämme oder die illegale Einleitung von Giftstoffen in die Neiße und kürzlich um neue Transportwege durch den Wald. Nun beschäftigt die vermutete erneute Rutschung auf dem sogenannten Abbaufeld 3 zahlreiche Behörden.

Wie haben mittlerweile zwei Beschwerden an das Landratsamt in Görlitz geschrieben, sowie an das Umwelt-, Innen- und Wirtschaftministerium und zwar als Fachaufsichts- bzw. Dienstaufsichtsbeschwerde. Astrid Günther-Schmidt Sprecherin der Bürgerinitative "Kein Giftmüll in der Neißeaue"

Die Bürgerinitiative sieht nicht nur Mängel beim Betreiber der Deponie, sondern auch bei den Aufsichtsbehörden, beispielsweise beim Umweltamt oder der Landesdirektion Sachsen.

Keine Rutschung, sondern Bauarbeiten

Der Geschäftsführer von TKK Dietmar Tzschoppe will sich nicht äußern. Er verweist vielmehr auf die Landesdirektion Sachsen als zuständige Kontrollbehörde, denn die sei Ende Februar vor Ort gewesen. Das bestätigt Holm Felber von der Landesdirektion Sachsen: "Eine 'Gefahrenlage' besteht nicht. Am 25. Februar 2021 haben Fachleute die Deponie befahren. Dabei wurde festgestellt, dass es keine erneute Rutschung gegeben hat. Bei der von der BI mitgeteilten Rutschung handelt es sich um eine Baumaßnahme für die endgültige Stilllegung der Deponie." TKK will demnach nach der ersten Rutschung vor vier Jahren nunmehr den Deponiekörper endgültig stabilisieren.

Blasen und Schaum im Regenwasser

Doch der freiliegende Deponiekörper bereitet der Bürgerinitative Sorgen. Arsen und andere Schwermetalle könnten ausgewaschen werden. Am Fuß der Rutschung habe sich bereits ein kleiner See gebildet, sagt Astrid Günther-Schmidt.

Schwermetalle kann man natürlich nicht sehen, aber es fällt auf. Das Wasser dort blubbert, schäumt und schlägt Blasen. Und eines steht fest: Regenwasser schäumt nicht und Bauschutt auch nicht. Astrid Günther-Schmidt Sprecherin der Bürgerinitative "Kein Giftmüll in der Neißeaue"