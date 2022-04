Nicht alle Spielgeräte werden elektrisch angetrieben, sondern einige mit Muskelkraft. Will also der Nachwuchs auf der Wasserrutsche in den Teich rasen, muss der Vater oder eine andere Person zuvor kräftig in die Pedale treten. Erst dann wird der Wagen - in Form eines Frosches - in die Höhe auf die Startposition gezogen. "Macht dem Nachwuchs das Wasserrutschen Spaß, hat einer danach dicke Oberschenkel", lächelt Peter Kuhnt verschmitzt. Auch das "kleine" Riesenrad funktioniert nur, wenn mindestens einer - besser sind zwei Erwachsene - in die Pedale treten. Logisch, dass Mitfahrer auf dem Riesenrad immer schneller fahren wollen, meist sehr zum Leidwesen des menschlichen Antriebs.