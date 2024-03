Mehr als drei Meter tief ist der Schacht, in dem in der vergangenen Woche eine Frau zu Tode gekommen ist. Das teilte die Görlitzer Stadtverwaltung auf Anfrage von MDR SACHSEN mit. Bei dem Loch auf dem Privatgrundstück handle es sich nicht um einen eingebrochenen Kanal. Laut Görlitzer Stadtwerke steht der Unfall auch in keinem Zusammenhang mit der öffentlichen Kanalisation.