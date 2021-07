Polizei und Feuerwehr haben am Dienstagnachmittag bei der Suche nach einem 34-jährigen Vermissten eine leblose Person in der Neiße gefunden. Das bestätigte ein Sprecher der Polizeidirektion Görlitz. Demnach sei aber noch unklar, ob es sich um den vermissten Mann handelt. Derzeit laufe die Identifizierung durch die Kriminalpolizei vor Ort. Die leblose Person wurde in der Nähe von Deutsch Ossig gefunden. Dort war am Sonnabend ein Mann mit seiner Lebensgefährtin in einem Schlauchboot an einem Wehr gekentert. Die 32-Jährige war von Zeugen auf polnischer Seite aus dem Wasser gezogen und dort medizinisch versorgt worden. Der Mann galt bisher als vermisst.